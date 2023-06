"Nous voulons intégrer Israël dans un Moyen-Orient unifié", affirme l’ambassadrice saoudienne aux USA

"La normalisation signifie que nous vivons ensemble, mais séparément. L’intégration signifie que nous coopérons, que nos intérêts convergent"

L’ambassadrice saoudienne aux États-Unis, Reema bint Bandar Al Saoud, a affirmé samedi qu'un éventuel accord avec Israël signifierait "une intégration de l'État hébreu au Moyen-Orient" et non une "normalisation des relations". "Nous parlons d’un Moyen-Orient unifié, à l’image de l’Europe, dans lequel nous avons tous des droits souverains, des États souverains et des intérêts communs, cela ne s’appelle pas une 'normalisation'", a-t-elle expliqué. "La normalisation signifie que nous vivons ensemble, mais séparément. L’intégration signifie que nous coopérons, que nos intérêts convergent et que nos jeunes prospèrent", a-t-elle précisé.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane

Selon le quotidien israélien Maariv, les propos de l’ambassadrice ont été tenus lors de sa participation à un évènement dans le Colorado, au cours duquel elle a indiqué que l’Arabie saoudite se concentrait sur une intégration d’Israël dans la région. Pour autant, selon elle, un accord de paix israélo-palestinien s'inscrit dans le projet de réforme sociale du royaume intitulé Vision 2030. "Nous voulons voir Israël prospérer autant que nous voulons voir la Palestine prospérer", a-t-elle dit.

Elle a également ajouté que la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou envers les Palestiniens complique les efforts de paix dans la région. Le comportement du gouvernement israélien en Cisjordanie est, selon elle, "extrêmement nuisible".

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Reema bint Bandar Al Saoud a souligné qu’elle avait personnellement intérêt à voir la fin du conflit israélo-palestinien, citant les efforts de son père, Bandar ben Sultan ben Abdelaziz Al Saoud, ancien ambassadeur saoudien à Washington durant plus de vingt ans. "Je suis triste pour ces 23 années. Il a vécu dans l’avion, consacrant sa vie à résoudre cette situation, donc rien ne me rend plus heureuse que d’être la première diplomate saoudienne aux États-Unis à entrevoir une solution à cette crise, celle qui m’a privée de mon père".