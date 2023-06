Le célèbre chanteur égyptien, Amr Diab, sur scène à Beyrouth le 19 août

En 2016, Amr Diab a remporté un titre pour avoir vendu le plus de disques au Moyen-Orient

Le chanteur égyptien de renom, Amr Diab, se produira à Beyrouth pour la première fois en 12 ans, le 19 août prochain. Le chanteur, compositeur et acteur aux multiples récompenses a débuté sa carrière dans les années 1980 et a depuis connu un immense succès grâce à ses titres phares tels "Tamally Maak", "Nour el ain" ou encore "Shokran". En 2016, il a remporté un titre de record du monde Guinness pour avoir vendu le plus de disques au Moyen-Orient. Il est également sept fois lauréat des Worlds Music Awards, avec cinq albums de platine.

Surnommé le Père de la musique méditerranéenne, il est avant tout un innovateur dans l'histoire de la musique arabe, ayant introduit plusieurs genres musicaux occidentaux dans la chanson arabe, mais aussi ayant développé la notion de clip vidéo.