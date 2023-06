Mohamed Al-Kuweïti a également remercié Israël pour l’aide apportée par l’État hébreu aux Émirats dans la mise en place du "cyber dôme de fer"

Le chef du cybersystème des Émirats arabes unis, Mohamed Al-Kuweïti, a déclaré lors d’un discours à la conférence Cyber Week cette semaine qu'"Israël et son cybersystème national nous ont aidés à repousser une cyberattaque par déni de service, de type DDo", a rapporté la chaîne publique israélienne Kan jeudi.

Mohamed Al-Kuweïti a également remercié Israël pour l’aide apportée par l’État hébreu aux Émirats dans la mise en place du" cyber dôme de fer". "La grande start-up nation (Israël) et ses nombreuses entreprises nous ont aidés et nous aident encore à construire un cyber dôme de fer ou à améliorer celui existant", a-t-il indiqué.

Les cybersystèmes nationaux d'Israël et des Émirats arabes unis, à l’instar de dizaines de cybersystèmes d'autres pays, ont lancé la mise en place d'une plate-forme mondiale de partage d'informations pour lutter contre la piraterie informatique et les rançongiciels.

"Nous sommes confrontés à des défis communs dans le domaine du cyber", a dit le responsable du cybersystème national israélien, Gabi Portnoy. "La surface d'attaque s'étend avec les nouvelles technologies et la motivation croissante des cyber assaillants. Nous devons relever les défis avec nos partenaires, utiliser les connaissances que nous avons acquises et les nouvelles technologies pour une protection meilleure et plus rapide".