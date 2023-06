Israël et Syrie, si loin, si proches : reportage pour i24NEWS depuis le marché de Damas

"J'étais en Israël il y a deux ans, et l’ambiance de Damas me rappelle ce que j’ai pu voir à Jérusalem"

Un marché bondé en plein cœur de la Syrie déchirée par la guerre. C'est là que le journaliste vénézuélien Jose Enrique Robles, parti couvrir l'inauguration d'une nouvelle ligne aérienne entre Caracas et Damas, s'est entretenu avec i24NEWS afin d'expliquer l'importance de ces vols.

"Le Venezuela et la Syrie, qui entretiennent des relations diplomatiques et économiques étroites, souffrent toutes deux de sanctions qui affectent leur situation. La reprise de ces vols, interrompus en 2012, va permettre une reconnexion entre le Venezuela et le le Moyen-Orient, ainsi que les retrouvailles de familles séparées par la guerre civile", indique Jose Enrique Robles.

"Les choses ici sont très différentes de ce que l'on peut imaginer. La Syrie n'est pas complètement détruite comme le laissent entendre les médias occidentaux. Je suis dans le vieux marché, dans le quartier chrétien. Le quartier juif est très proche mais on m'a dit que plus aucun Juif ne s'y trouvait", précise-t-il. "Le mélange des cultures est diversifié et très intéressant", signale néanmoins le journaliste.

Tout en continuant à déambuler dans les ruelles damascènes, Jose Enrique Robles note qu’à une époque pas si lointaine, le Venezuela entretenait aussi de bonnes relations avec Israël. "J'étais en Israël il y a deux ans, et l’ambiance de Damas me rappelle ce que j’ai pu voir à Jérusalem", dit-il, ajoutant espérer voir bientôt une ligne Caracas-Tel Aviv.