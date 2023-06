Dubaï, 3e destination la plus prisée des Américains

Les prix de l'hébergement à Dubaï ont augmenté de 23,6 % au cours des deux dernières années

Dubaï aux Emirats arabes unis a été classée troisième destination la plus populaire auprès des Américains, selon une enquête publiée par la plateforme Trivago. Honolulu et Tokyo sont arrivées en première et deuxième positions. L'enquête a été menée en ligne du 13 au 17 mars 2023 auprès de 2 000 adultes âgés de plus de 18 ans, qui partiront en vacances au cours des douze prochains mois.

(AP Photo/Kamran Jebreili, File) FILE Dubaï

Selon les dernières données de Dubai Economy and Tourism, il y a eu 6,02 millions de visiteurs internationaux au cours de la période janvier-avril 2023, contre 5,10 millions au cours de la même période l'année dernière et 6,26 millions en 2019. Environ 7 % des visiteurs internationaux au cours des quatre premiers mois étaient des Américains.

D'après les données de Trivago, les prix de l'hébergement dans le monde ont augmenté de 23,6 % au cours des deux dernières années, mais cela ne décourage pas les citoyens américains car 77 % prévoient de voyager cette année.