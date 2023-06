Le Mossad arrête, en Iran, un terroriste recherché (vidéo de ses confessions)

Yousef Shahbazi Abbasalilo prévoyait de tuer un homme d'affaires israélien à Chypre pendant la nuit

De nouveaux détails ont été révélés concernant l'attentat de l'Iran avorté sur l'île de Chypre. Israël est parvenu à mettre la main, en Iran, sur l'homme qui prévoyait de tuer un homme d'affaires israélien et les services du Mossad ont pu l'interroger: "Une illustration de la supériorité des renseignements israéliens que ce soit de la part du Mossad ou du Shabak", affirme Jacques Neriah, ancien officier des renseignements militaires.

Dans le cadre de l'opération, le Mossad a approché l'individu Yousef Shahbazi Abbasalilo, qui a ainsi été interrogé et photographié (confessions en vidéo ci-dessous). Pendant son séjour à Chypre, le terroriste avait pris contact avec des guides iraniens, pakistanais et locaux qui l'ont aidé, entre autres, à se procurer des armes et des moyens de communication et à se rendre dans la région où résidait sa cible israélienne.

Il prévoyait notamment de suivre l'homme d'affaires lorsqu'il quitterait sa maison et de l'éliminer dans un endroit isolé pendant la nuit. Sur ordre de son opérateur iranien, il est arrivé plusieurs fois devant la maison de l'homme, l'a photographiée et a recueilli des renseignements sur les mesures de sécurité autour du bâtiment.

Lorsque les organisations de sécurité locales ont retrouvé l'assassin, l'Iranien Shoshatri Zada lui a ordonné de se débarrasser immédiatement de l'arme. L'assassin a caché l'arme dans un endroit isolé de Limassol, dans un trou, enveloppée dans un tissu avant de s'enfuir en Iran.

Derrière le plan d'assassinat se trouve la division des renseignements étrangers de l'organisation des renseignements des Gardiens de la révolution (division 800). Le commanditaire direct de l'assassinat est un haut fonctionnaire bien connu de l'organisation, Hassan Shoushtari Zadeh, qui est responsable des attentats à l'étranger.