Israël dégringole de 23 places dans l'indice d'égalité des sexes

Jérusalem se retrouve désormais à la 83e place. Le gouvernement actuel est critiqué pour son absence de représentation féminine, avec seulement six ministres

Le World Economic Forum vient de publier son dernier rapport mondial sur l’écart entre les sexes. Ce rapport, publié chaque année, compare et analyse entre autres données les écarts entre les sexes au niveau global, tant en matière d’éducation que d’égalité des chances au niveau économique, de santé et de libertés politiques. Et le moins que l’on puisse dire c'est que ce classement n’est pas flatteur pour Israël, puisque l’Etat hébreu se retrouve au 83e rang sur 146 pays, dégringolant de façon vertigineuse. Le pays perd en effet 23 places en une année seulement, notamment en raison de l'absence de parité au sein du gouvernement actuel ainsi qu'au parlement israélien (Knesset), qui a connu une baisse drastique du nombre de députées féminines. Sur les 32 membres du gouvernement, six seulement sont des femmes.

Yonatan Sindel/Flash90 Discussion et vote dans la salle d'assemblée de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, Israël.

Israël dépassé par les Émirats arabes unis

Autre conclusion de ce rapport, Israël n’est désormais plus le premier pays du Moyen-Orient en termes d’égalité homme-femme. Le classement du World Economic Forum place en effet Jérusalem pour la première fois derrière les Émirats arabes unis.

En comparaison avec d'autres régions, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord restent éloignés de la parité avec un score de parité de 62,6 %.

(AP Photo/Kamran Jebreili, File) Les tours de luxe qui dominent l'horizon dans le quartier de la marina de Dubaï, aux Emirats arabes unis

Les Emirats Arabes Unis, Israël et Bahreïn ont atteint la parité la plus élevée dans la région, tandis que le Maroc, Oman et l'Algérie se classent au plus bas. Les Emirats et l'Égypte ont enregistré des augmentations à la fois de la part des femmes cadres supérieurs et de la part des femmes dans les postes techniques.

Israël est le seul pays de la région à avoir une parité complète

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont à 95,9 % de parité sur le sous-indice du niveau d'instruction, et Israël reste le seul pays de la région à avoir une parité complète. Le Koweït, Bahreïn et la Jordanie s'en rapprochent, avec plus de 99 % de parité hommes-femmes. L'Egypte a la parité la plus basse sur ce sous-indice, et également la parité la plus faible en matière de taux d'alphabétisation.

Seuls quatre pays (Israël, Bahreïn, Qatar et Jordanie) ont plus de 99% de parité dans le taux d'alphabétisation. Sept pays atteignent la parité dans l'enseignement secondaire et 10 pays dans l'enseignement supérieur.

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont également la deuxième parité régionale la plus basse en politique d'autonomisation, à 14 %. Basé sur l'échantillon de pays couverts en continu depuis 2006, la parité sur le sous-indice d'autonomisation politique a reculé de 1 point de pourcentage depuis l'an dernier.

La parité a baissé dans sept pays sur 13, y compris les pays les plus peuplés de la région – Égypte, Algérie et Tunisie – et a augmenté dans six autres pays, menés par Bahreïn, le Qatar et le Koweït. Bahreïn, le Koweït et le Liban ont également vu

des augmentations significatives de la part des parlementaires en poste occupés par des femmes, tandis qu'Israël et la Tunisie ont connu une baisse sur cet indicateur depuis 2022. En mandats des postes ministériels occupés par des femmes, la Tunisie, Bahreïn et le Maroc ont plus de 20% femmes ministres, tandis que l'Arabie Saoudite et le Liban continuer à avoir un cabinet exclusivement masculin. En dehors de la Tunisie et d'Israël, aucun pays de cette région n'a connu une femme chef d'État au cours des 50 dernières années.