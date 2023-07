Arabie saoudite : le chômage en baisse tandis que les femmes rejoignent le marché du travail

Le taux de chômage chez les femmes saoudiennes a fortement chuté à 16,1%

Le taux de chômage en Arabie saoudite a baissé au cours du premier trimestre 2023, les indicateurs du marché du travail dans le royaume s'étant améliorés, notamment grâce à l'arrivée de davantage de femmes sur le marché du travail, selon les données du gouvernement.

Le taux de chômage global, qui prend en compte les citoyens saoudiens et les expatriés, a baissé à 5,1% sur la période janvier- mars, contre 6% au cours de la même période en 2022, a déclaré l'Autorité générale des statistiques (Gastat) dans son rapport trimestriel.

Pour les ressortissants saoudiens, le taux s'est établi à 8,5% au premier trimestre, une baisse par rapport aux 10,1% au premier trimestre de 2022.

Le taux de chômage chez les femmes saoudiennes a fortement chuté à 16,1%, contre 20,2% il y a un an, tandis qu'il a atteint 4,6% pour les hommes, en baisse par rapport à 5,1% un an plus tôt.

AFP La séparation entre les sexes est la règle en Arabie saoudite où les femmes sont astreintes à une tenue les couvrant de la tête aux pieds.

L'Arabie saoudite s'efforce de diversifier son économie en dehors du pétrole grâce à un certain nombre de programmes gouvernementaux visant à stimuler l'activité économique et à créer des emplois.

L'ambitieux programme Vision 2030 prévoit de ramener le taux de chômage saoudien à 7 % et d'accroître la participation des femmes à la population active.