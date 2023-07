Le Hezbollah refuse d’évacuer les avant-postes situés du côté israélien de la frontière

L'avant-poste militaire illégal du Hezbollah, découvert à proximité du Mont Dov, a été installé à l'intérieur du territoire israélien, à 30 m de la frontière

Le chef du “Bloc Loyauté à la résistance” - l’aile politique du Hezbollah - Mohammed Raad, a déclaré samedi que les deux tentes placées par l’organisation terroriste du côté israélien de la frontière ne seraient pas retirées.

Le Hezbollah a installé une trentaine de positions similaires le long de la frontière avec Israël, du côté libanais de la "Ligne bleue". L'avant-poste militaire illégal du groupe terroriste libanais Hezbollah, découvert à proximité du Mont Dov, a été installé à l'intérieur du territoire israélien, à 30 mètres de la frontière, et des générateurs y ont été placés pour permettre aux terroristes du Hezbollah de rester dans la zone. Se présentant initialement comme une organisation de défense de l'environnement, les agents du groupe ont été aperçus l'année dernière, et plus particulièrement au cours des derniers mois, en train de tenir ces positions, armés et en uniforme. La zone fait l’objet d’une surveillance constante par l’armée israélienne, qui opère régulièrement afin d’empêcher des tentatives de pénétration sur le territoire souverain d’Israël.

Tentatives de médiation internationales

Côté international, les pressions s'accentuent de toutes parts pour que soient délogées les tentes. Israël est en discussions avec plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, afin d'obtenir du Liban qu'il retire cet avant-poste du Hezbollah installé à Mount Dov, ou Shebaa Farms comme on l'appelle au Liban, il y a plus de deux mois. En parallèle, l'armée israélienne est entrée en contact avec l'armée libanaise, par l'intermédiaire de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) pour qu'elle retire l'avant-poste.

Israël privilégie pour l’instant la voie diplomatique afin de régler ce différend, qui constitue "une violation flagrante d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant la présence du Hezbollah dans le sud du Liban après la fin de la deuxième guerre du Liban".

"Israël parle beaucoup des deux tentes à la frontière depuis un mois, et ils considèrent qu'elles ont été placées à un point avancé sur la Ligne bleue, selon leur interprétation. Israël demande que ces deux tentes soient retirées et Israël préfère que la résistance les enlève, parce que si l'ennemi israélien le veut, la guerre éclatera et Israël ne le veut pas", a déclaré quant à lui publiquement Mohammed Raad.