Opération à Jénine : un plan "millimétré" pour démanteler les réseaux terroristes

Washington, Amman, et l'Autorité palestinienne ont été prévenus de l'opération qui devrait durer 48 heures

L'armée israélienne a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, frapper des cibles dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste. "Depuis l''Opération Rempart' en 2002, les soldats n'étaient pas rentrés avec les unités commandos, les unités d'élite du corps d'ingénierie militaire, et l'armée de l'air à l'intérieur de Jénine, une ville d'où sont issus de nombreux terroristes qui ont frappé Israël ces derniers mois", a précisé Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires et militaires à i24NEWS.

"Israël a pris la décision de procéder à cette opération il y a une dizaine de jours, et a prévenu d'emblée Washington, Amman et Ramallah. Il a fallu que toutes les unités soient coordonnées depuis les airs pour permettre au sol d'être protégé et de ne pas être pris pour cible par des engins artisanaux ou des armes automatiques, explique le journaliste. Cette opération nécessite une importante préparation et devrait durer 48 heures, voire plus, si jamais cela s'embrase sur le terrain".

Selon Raphael Jérusalmy, ancien officier du renseignement militaire, le QG qui a été détruit cette nuit était "une sorte de supermarché pour terroristes, où l'on pouvait s'approvisionner en armes et en explosifs."

Message de dissuasion

Raphael Jerusalmy soutient que cette opération "coup de poing" devrait assurer temporairement une accalmie. "Nous sommes arrivés à un point inacceptable des actes terroristes et il faut absolument tenter de contrecarrer ces attentats pour créer un effet de dissuasion", a-t-il souligné. L'ex-responsable militaire soutient que la ville de Naplouse pourrait également faire l'objet d'une opération militaire. "Il s'agit aussi d'un message destiné à Téhéran qui soutient le terrorisme", a-t-il ajouté.

"On est plus dans la mise en condition d'une accalmie que dans une véritable élimination du terrorisme dans les territoires [...] Le but de l'opération est le démantèlement structurel de l'organisation du terrorisme au sein de Jénine, d'effacer le statut de la ville de "bastion du terrorisme".

En réaction, l'Etat hébreu craint une reprise des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, et le système de défense "dôme de fer" a ainsi été déployé dans le sud du pays. L'armée a envoyé des messages très fermes au Hamas et au Jihad islamique de ne pas se mêler des événements en cours à Jénine, mais aussi à Ramallah et à l'OLP.

"Le principal souci, que ce soit militaire ou civil, est d'éviter le plus possible que nos soldats soient blessés dans cette opération. Cette action militaire est calculée selon un plan bien précis qui a pour principal objectif d'atteindre les cibles et d'éviter que les soldats ne soient blessés. Selon les médias arabes, la ville de Naplouse a commencé à etre bloqué.

Soutien unanime de la classe politique, condamnations des pays arabes

Les leaders de la majorité et de l'opposition soutiennent l'action du gouvernement. Yaïr Lapid, chef de l'opposition a qualifié l'opération de "justifiée" et Benny Gantz, chef du parti "Union nationale" a estimé que l'opération était "conduite avec responsabilité".

Autre son de cloche dans le monde musulman, l'Egypte, à l'instar de la Jordanie, a condamné l'opération israélienne en affirmant qu'il s'agit d'une "violation flagrante du droit international". L'Egypte a également mis en garde contre "les graves dangers de l'escalade israélienne prolongée contre les Palestiniens qui accroît les tensions".

Depuis le début de l'année, 132 attaques terroristes ont été perpétrées en Cisjordanie.