Opération à Jénine : une usine de fabrication d'explosifs démantelée

L'opération israélienne à Jénine visant les infrastructures terroristes a débuté dans la nuit de lundi

Alors que l'opération d'envergure contre les infrastructures terroristes lancée à Jénine se poursuit, les forces israéliennes ont annoncé avoir localisé lundi après-midi une usine de fabrication d'explosifs contenant plusieurs centaines de dispositifs prêts à l'emploi.

"L'installation contenait des centaines d'engins explosifs prêts à être utilisés, ainsi qu'une fosse utilisée pour dissimuler des armes. Les soldats ont également localisé et confisqué des radios bidirectionnelles et du matériel militaire sur le site", a indiqué un communiqué conjoint de l'armée, du Shin Bet et de la police des frontières.

Un second site contenant des dizaines d'engins explosifs improvisés et un guide sur la façon d'en fabriquer d'autres, a également été mis au jour par les forces israéliennes.

Dans le même temps, des échanges de tirs ont eu lieu entre les soldats et des terroristes palestiniens lors d'arrestation de Palestiniens recherchés. L'un des suspects a été blessé. Aucun blessé n'a été signalé dans les rangs de Tsahal.