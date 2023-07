Opération à Jénine : l'AP rompt tout contact avec Israël

Les dirigeants basés à Ramallah ont également décidé de limiter leurs relations avec les États-Unis

Les dirigeants palestiniens ont décidé lundi soir de mettre fin à tout contact et réunion avec Israël, et de poursuivre la suspension de la coordination sécuritaire entre les forces de sécurité palestiniennes et israéliennes.

Les dirigeants basés à Ramallah ont également décidé de limiter leurs relations avec les États-Unis, en raison de l'échec présumé de Washington à exercer des pressions sur Israël.

Ces décisions ont été prises lors d'une réunion d'urgence des dirigeants palestiniens à Ramallah, pour discuter des derniers développements entourant l'opération à grande échelle de Tsahal dans le camp de réfugiés de Jénine, qui a commencé plus tôt dans la journée.

L'Autorité palestinienne (AP) avait déjà décidé, plus tôt cette année, de suspendre la coordination sécuritaire avec l'Etat hébreu après que les forces israéliennes ont tué neuf Palestiniens lors d'un raid à Jénine.

Lors de la réunion à Ramallah dirigée par le président de l'AP Mahmoud Abbas, les dirigeants palestiniens ont décidé d'inviter les secrétaires généraux de divers groupes politiques palestiniens à une réunion d'urgence pour convenir d'une "vision nationale globale et unir les rangs pour faire face à l'agression israélienne", a déclaré Nabil Abu Rudaineh, porte-parole de la présidence de l'AP.

Les dirigeants palestiniens, a-t-il dit, "ont affirmé le droit de notre peuple à se défendre, et la mission de l'Autorité palestinienne est de protéger le peuple palestinien". Ils ont en outre renouvelé leur appel à l'ONU pour qu'elle assure une protection internationale aux Palestiniens et impose des sanctions à Israël.

Abu Rudaineh a déclaré que les dirigeants palestiniens avaient également annoncé que les accords conclus avec Israël lors des réunions à Aqaba en Jordanie et dans les villes de Charm al-Cheikh en Égypte "n'existent plus", en raison selon eux de leur non-respect par Israël.

Lors des deux sommets de février et mars, auxquels participaient également la Jordanie, l'Égypte et les États-Unis, les Palestiniens et Israël ont affirmé leur engagement envers tous les accords antérieurs entre eux, et ont promis d'œuvrer pour une paix juste et durable. Ils ont également réaffirmé la nécessité de s'engager à désamorcer les tensions sur le terrain et à prévenir de nouvelles violences.

Réaffirmant leur engagement à faire progresser la sécurité, la stabilité et la paix, et leur volonté commune de travailler ensemble pour mettre fin aux mesures unilatérales, les deux parties ont enfin convenu de développer un mécanisme pour contrer la violence et l'incitation à celle-ci.