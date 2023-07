Neuf Israéliens arrêtés à l'atterrissage en Turquie pour harcèlement sexuel d'une hôtesse de l'air

Parmi les détenus se trouvaient deux jeunes hommes de Sderot et sept personnes de Rahat et de la diaspora bédouine

Neuf Israéliens ont été arrêtés jeudi dernier à leur atterrissage à Istanbul, après qu'une hôtesse de l'air de l'avion à bord duquel ils étaient arrivés d'Israël se soit plainte d'avoir été harcelée sexuellement.

Parmi les détenus se trouvaient deux jeunes hommes de Sderot et sept de Rahat et de la diaspora bédouine. Les Israéliens ont affirmé que l'hôtesse de l'air les harcelait. "Dans l'avion, nous avions l'impression qu'elle n'aimait pas les Israéliens", a déclaré Eli, l'un des accusés. "Puis mon cousin a pris une vidéo d'elle donnant les consignes de sécurité avant le décollage. Elle s'est approchée de lui et il a supprimé la vidéo de son téléphone", a-t-il affirmé. "Mais lorsque nous sommes arrivés à Istanbul, ils n'ont laissé personne descendre et des policiers sont montés dans l'avion, ils ont entendu ses revendications et un passager prétendument turc a vérifié ses affaires pour elle. Ils nous ont arrêtés et nous ont emmenés pour nous interroger au poste. Au bout de cinq heures, six d'entre nous ont été libérés, mais ma cousine et deux autres sont restés en détention et, d'après ce que nous avons entendu, ils ont été transférés dans une prison éloignée, près de la frontière syrienne, ce qui nous inquiète beaucoup", a-t-il poursuivi.

OZAN KOSE / AFP Un véhicule de police turc

L'équipage du vol soutient que les passagers israéliens se sont comportés de manière inappropriée. Le consulat d'Istanbul a été informé de l'incident, et trois des neuf personnes arrêtées étaient toujours en détention mardi.

La Turquie reste une des destinations les plus populaires auprès des Israéliens. L'an dernier, Israël avait annoncé la reprise totale des relations diplomatiques avec Ankara.