La police soupçonne que la jeune druze Sharit Ahmed ai été assassinée par son frère en raison de son orientation sexuelle

Environ un mois après le meurtre de la jeune druze de 18 ans, Sharit Ahmed, la police a arrêté mardi cinq hommes habitants de Kasra, soupçonnés d'être impliqués dans l'incident.

Selon les premières conclusions de l'enquête, la jeune fille a été tuée en raison de son identité sexuelle. Avant sa mort, Sharit a été menacéz à plusieurs reprises, et s'était adressée à la police pour une demande de protection. Elle a été envoyée en taxi vers un refuge pour jeunes femmes qui risquent pour leurs vies. Mais Ahmed n'a pas eu cette chance. Elle a été abattue le 11 juin sur une route près de Yarka, une ville druze du nord du pays, alors qu'elle était à bord de sa voiture.

Selon des sources policières, son frère pourrait être lié à l'attaque. Les deux frères d'Ahmad ont été reconnus coupables d'avoir menacé sa vie après que Sharit ait alerté la police en 2020.

Les frères d'Ahmed, Ihab et Said bin Samer Ahmed, ont tous deux purgé des peines de prison pour avoir envoyé des menaces de mort à Sharit. Leur acte d'accusation indiquait que l'un d'eux avait offert 200 000 shekels (56 000 dollars) pour son meurtre. Un autre frère a menacé de "la poignarder avec un couteau" puis de faire "comme si de rien n'était", selon l'acte d'accusation. Après ces menaces, elle a été transférée dans un refuge par crainte pour sa sécurité.

En effet la jeune druze a commencé à vivre dans un foyer pour filles à risque à l'âge de 15 ans en vertu d'une décision de justice. Quand elle avait 18 ans, elle a été transférée dans un autre refuge, mais est partie au bout de deux mois.

Le personnel du refuge a signalé l'incident à la police, selon certaines sources, et a tenté de la convaincre de rester dans le refuge. Ahmed et ses amis "sont arrivés à la conclusion que cela ne fonctionnerait pas avec leurs familles", a déclaré un responsable de l'aide sociale à Haaretz. "Ils allaient rester dans le refuge pendant encore un mois et puis quoi ? Elles ont décidé de ne pas se cacher éternellement."

"Elle voulait s'épanouir comme n'importe quelle jeune fille de 18 ans", a ajouté un membre du personnel du refuge.