Erdogan se rend dans les pays du Golfe pour attirer les investissements en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'apprête à entamer une tournée des pays du Golfe, dans le but d'attirer des investissements et d'autres ressources financières, a rapporté mardi le site Bloomberg. Le ministre des Finances, Mehmet Simsek, a déclaré que M. Erdogan se rendrait aux Émirats arabes unis et que les responsables des deux pays vont tenter de renforcer les liens économiques en prévision de cette visite.

Adem Altan (AFP/File) Mehmet Simsek

Des responsables turcs, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont affirmé que le président prévoyait ensuite de se rendre en Arabie saoudite et au Qatar.

La visite d'Erdogan aux Émirats arabes unis intervient après les rencontres entre M. Simsek et le vice-président Cevdet Yılmaz lors de leur séjour dans ce pays du Golfe le mois dernier. Par la suite, une délégation de haut niveau des Émirats arabes unis s'est rendue sur place pour discuter des détails de la coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

La politique d'Erdogan, qui consiste à maintenir des taux d'intérêt bas au détriment de l'inflation, a fait fuir de nombreux investisseurs occidentaux. Seuls les pays du Golfe sont apparus comme des candidats capables de combler le déficit d'investissement, ce qui a incité le président à s'efforcer d'améliorer les relations entre les pays. Ainsi, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar fournissent à la banque centrale turque les devises étrangères dont elle a besoin, par le biais d'accords de swap et de dépôts directs.

AP Photo/Ebrahim Noroozi Recep Tayyip Erdogan

Le gouvernement turc s'est fixé pour objectif d'attirer 25 milliards de dollars d'investissements en provenance des pays du Golfe par le biais de divers canaux, notamment la privatisation et les acquisitions, selon des responsables. La nomination de M. Simsek par M. Erdogan a été considérée comme une mesure favorable aux marchés, compte tenu de son expérience en tant que stratège obligataire chez Merrill Lynch.

En mars, la Turquie a conclu un accord visant à doubler le volume de ses échanges avec les Émirats arabes unis, soulignant ainsi les liens économiques croissants entre les deux pays.