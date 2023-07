Oman va établir une nouvelle ville économique avec deux zones franches

Oman s'attend à un déficit budgétaire de 1,3 milliard de rials cette année, soit 3% de son économie

Oman établira prochainement une nouvelle ville et deux zones franches, alors que le Sultanat cherche à stimuler son économie.

Mazen Mahdi / AFP Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr Albusaidi, à la conférence sur la sécurité de Manama à Bahreïn, le 5 décembre 2020

Le sultan Haitham d'Oman a publié deux décrets royaux établissant la ville économique de Khazaen dans le gouvernorat du sud d'Al Batina, tandis que le deuxième décret stipulait la création de deux zones franches dans la ville de Khazaen, a annoncé lundi l'agence de presse omanaise. La Cité de Khazaen sera supervisée par l'Autorité publique pour les zones économiques spéciales et les zones franches, a-t-il précisé. Selon le décret, Oman Logistics Company sera la partie exploitante de Khazaen Economic City et des deux zones franches qui y sont créées. Il a également ajouté que Khazaen Economic City Company sera le promoteur de Khazaen Economic City et des deux zones franches qui y sont créées.

L'économie d'Oman repose sur une base solide alors qu'elle poursuit ses initiatives de diversification économique, renforcées par des prix du pétrole favorables et des réformes fiscales à un moment où l'inflation reste contenue, a déclaré le Fonds monétaire international le mois dernier.

En tant que plus grand producteur hors Opep du Moyen-Orient, Oman s'attend à un déficit budgétaire de 1,3 milliard de rials cette année, soit 3% de son économie, après avoir réalisé un excédent de 1,14 milliard de rials pour 2022, a annoncé le ministère des Finances en janvier.

