"L'Iran mène des activités terroristes en utilisant ses proxys en vue d'une confrontation avec Israël" (ancien coordinateur en Cisjordanie)

"L'Iran mène de manière stratégique des activités terroristes en utilisant ses mandataires"

Vingt-neuf personnes en Israël ont été victimes d'actes terroristes depuis le début de l'année, un chiffre particulièrement élevé qui contraint l'armée israélienne à changer de stratégie dans sa lutte contre le terrorisme mais qui démontre également le renforcement de la République islamique dans la région. Eitan Dangot, ancien coordinateur du gouvernement israélien en Cisjordanie, souligne que le "tournant important" a eu lieu en 2021 pendant l'opération "Gardiens des Remparts". Selon l'ex-responsable, l'Iran mène de manière stratégique des activités terroristes en utilisant ses mandataires (Hamas, Jihad, milices sur le Plateau du Golan, Hezbollah) à plusieurs niveaux en vue d'une confrontation avec Israël.

"Les liens entre eux se sont exprimés avec un afflux d'argent, d'armement et avec un transfert d'informations mais aussi avec la création d'une force dans la ville de Tyr au Liban. Il y a déjà des groupes du Hamas et d'autres organisations qui ont déjà ouvert le feu à partir du Liban", explique M. Dangot à i24NEWS.

"Un terrorisme tactique"

"La menace principale est qu'il y ait en Judée Samarie des attentats contre des Israéliens et l'effondrement de l'Autorité palestinienne qui permettrait une liberté d'action aux factions terroristes", a-t-il affirmé en soutenant que le mouvement terroriste Hamas attend l'ère post-Abbas pour s'exprimer.

Selon l'ancien coordinateur, le Hamas a aussi des aspirations au sein de l'Etat d'Israël avec la formation de groupe d'Arabes israéliens, en référence aux émeutes pendant le conflit entre l'armée israélienne et les groupes terroristes à Gaza.

"Nous avons une menace sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, il y a une frontière commune à l'Iran et Israël avec la frontière libanaise, et je sais que l'Iran veut créer la même chose le long de la frontière jordanienne", a-t-il ajouté en rappelant l'attentat à la frontière avec l'Egypte qui a causé la mort de trois soldats israéliens. "Il s'agit pour l'Iran de créer un terrorisme tactique afin de faire en sorte qu'Israël ne se préoccupe plus de Téhéran", a-t-il conclu.