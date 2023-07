Les Palestiniens crient victoire après le retrait israélien de Jénine

Le porte-parole du Hamas a loué "la résistance et la victoire sur l'armée ennemie sioniste"

Des centaines de Palestiniens ont envahi les rues de Jénine mardi soir, après le retrait des troupes israéliennes. Aux cris de "Allahu Akbar", ils ont brandi des drapeaux et scandé des slogans à la gloire des groupes terroristes locaux, revendiquant une victoire totale sur l’armée israélienne. Celle-ci a été "contrainte" de "fuir" sans avoir atteint aucun de ses objectifs, selon la foule présente.

AP Photo/Hassan Ammar Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziyad al-Nakhalah

Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziyad al-Nakhalah, a déclaré dans un communiqué publié après le retrait israélien que "le peuple palestinien avait remporté une grande victoire en mettant en échec l'agression contre Jénine et son camp". "Le bataillon de Jénine et ses combattants ont courageusement et héroïquement mené cette grande victoire, et le peuple palestinien a prouvé, par son unité et son ralliement aux moudjahidines, qu'il peut vaincre l'ennemi dans toutes les confrontations", a-t-il ajouté.

AP / Adel Hana Le chef du Hamas Ismail Haniyeh

Le Hamas a également revendiqué la "victoire" après le retrait israélien. Son chef, Ismail Haniyeh, basé au Qatar, a assuré mardi soir que la "résistance palestinienne avait donné une dure leçon à l'ennemi, et lui avait fait subir de lourdes pertes". Dans un communiqué publié tôt mercredi, il a affirmé que les jours à venir "dévoileront l'ampleur du coup violent que la résistance a porté à l'ennemi", ajoutant que "la résistance est le choix stratégique des Palestiniens pour répondre à l'agression, et expulser l'occupation de nos terres palestiniennes".

Nasser Ishtayeh/Flash90 Illustration - Des Palestiniens armés dans les rue de Jénine

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a quant à lui loué "la résistance et la victoire sur l'armée ennemie sioniste". "Jénine a une fois de plus vaincu l'armée d'occupation. Jénine restera une forteresse de résistance et une épine dans le pied de l'occupation", a-t-il également dit.