Jénine : le ministre de la Défense salue "une opération réussie"

"C'est depuis Jénine que les terroristes ont semé la mort dans toute la Judée-Samarie et au-delà de la Ligne verte"

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a salué mercredi "une opération "réussie, précise et audacieuse", menée par les forces israéliennes à Jénine.

"Les soldats ont démantelé des dizaines d'usines de production de la terreur installées à Jénine, et ont saisi des des munitions et divers types d'armes. C'est de là que les terroristes ont semé la mort dans toute la Judée-Samarie et au-delà de la Ligne verte", a-t-il déclaré après avoir présenté ses condoléances à la famille du sergent-chef David Yehuda Yitzchak, tué au cours de l'opération.

"Nous avons frappé tous les sites terroristes grâce à des renseignements précis, tout en épargnant les 12 000 civils qui vivent dans le camp de réfugiés, ce qui était loin d'être facile", a poursuivi Yoav Gallant, avant d'ajouter : "De même que nous avons mené une action ciblée contre le Jihad islamique à Gaza il y a deux mois, nous avons agi contre toutes les organisations terroristes dans le camp de réfugiés de Jénine, et nous savons comment répliquer cela partout où c'est nécessaire."

"Nous recherchons la paix et le partenariat avec tout le monde. D'un autre côté, quiconque essaie de nuire aux citoyens d'Israël se heurtera à la force de Tsahal", a conclu le ministre.