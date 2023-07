L'ONU somme l'Iran de mettre fin aux exécutions de manifestants

Depuis le début de l'année, l'Iran a exécuté 354 personnes soit une hausse de 36 % par rapport à 2022

Une mission d'enquête mandatée par l'ONU a exhorté mercredi les autorités iraniennes à cesser d'exécuter les personnes condamnées à mort pour avoir participé aux manifestations antigouvernementales qui ont secoué le pays l'année dernière.

La mort de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre 2022, alors qu'elle était détenue par la police des mœurs du pays, a déclenché une vague de manifestations de masse à travers l'Iran , marquant le plus grand défi lancé à ses dirigeants religieux depuis des décennies.

Depuis lors, plusieurs personnes ont été pendues pour avoir participé aux troubles, que les dirigeants iraniens affirment être fomentés par les ennemis occidentaux du pays.

"Nous appelons les autorités iraniennes à mettre fin aux exécutions d'individus reconnus coupables et condamnés à mort en lien avec les manifestations, et réitérons nos demandes de mettre à notre disposition les dossiers judiciaires, les preuves et les jugements concernant chacune de ces personnes", a déclaré Sara Hossain, président de la Mission d'enquête sur l'Iran, a déclaré au Conseil des droits de l'homme à Genève.

La mission a également appelé à la "libération de toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit légitime de réunion pacifique et pour avoir rendu compte des manifestations".

Répondant à la déclaration dans les commentaires au Conseil, Kazem Gharib Abadi, secrétaire général du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, a qualifié la création de la mission d'enquête l'année dernière de "décision entièrement politiquement motivée et inacceptable".

En mai, l'Iran a exécuté trois hommes qui, selon lui, étaient impliqués dans la mort de trois membres de ses forces de sécurité lors des manifestations.

Depuis le début de l'année, l'Iran a exécuté 354 personnes soit une hausse de 36 % par rapport à 2022, selon un rapport de l'organisation Human Rights publié le 3 juillet.