Israël n’a pas agi contre les tentes du Hezbollah par crainte d’une guerre, selon un journal libanais

Israël a retiré ses menaces d’agir contre les tentes du Hezbollah érigées au-delà de la ligne bleue après avoir reçu le message que toute action israélienne conduira à la guerre, a rapporté mardi le journal libanais Al-Akhbar affilié au Hezbollah. Ce "message" reçu par Israël serait arrivé après que l’État hébreu a averti le Liban par voie diplomatique intermédiaire qu'il utiliserait la force militaire pour évacuer les tentes.

AP Photo/Hussein Malla Drapeau du Hezbollah

Le journal libanais a également indiqué que "la zone entourant les deux tentes est devenue l'une des zones libérées après avoir fait partie du territoire occupé par Israël, car la résistance a réussi à installer deux tentes à 30 mètres de profondeur au-delà de la ligne bleue". "Les tentes sont proches de l'armée israélienne, qui a essayé le 1er juin de faire fuir les combattants avec un char Merkava", a ajouté Al-Akhbar.

Selon le journal libanais, Israël a demandé à la France de servir d’intermédiaire avec le Hezbollah, afin de les convaincre de retirer les deux tentes. Israël a également fait appel aux forces de la FINUL, qui se sont engagées à communiquer avec l'armée libanaise. Le Hezbollah a répondu par la négative à tous les messages, des sources au sein de l'organisation affirmant que "la zone dont parle l'ennemi est un territoire libanais occupé".

DALATI AND NOHRA / AFP Le Premier ministre libanais Najib Mikati

En outre, le journal proche du Hezbollah a noté que l’État hébreu a envoyé un message à l'organisation, par l'intermédiaire de l'ambassadrice américaine à Beyrouth, Dorothy Shea, déclarant qu'"il ne veut pas la guerre et ne retirera pas les tentes par la force" et que la question est examinée avec les forces internationales. Le journal a également appris que Dorothy Shea s'était entretenue avec le Premier ministre libanais Najib Mikati et l'avait informé qu'Israël ne recourrait pas à la force.