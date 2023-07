Une roquette a été tirée depuis le sud Liban sur Israël (médias)

Tsahal n'a pas confirmé l'information

Une roquette a été tirée depuis le sud Liban en direction du territoire israélien, rapportent les médias. L'armée israélienne a toutefois affirmé à i24NEWS n'avoir aucune information à ce sujet. "Il s'agit d'une vieille mine terrestre", a déclaré Tsahal, soulignant que l'armée procédait à des vérifications.

"Nous appelons l'État libanais avec toutes ses institutions, en particulier le gouvernement libanais, et le peuple libanais à prendre des mesures pour empêcher l'établissement de cette occupation... Et à travailler pour libérer cette partie de notre terre et la rendre à la patrie", a déclaré le Hezbollah en référence à Israël.