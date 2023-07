Le Koweït parmi les 4 plus grands consommateurs d'or du monde arabe

L'Arabie saoudite se classe au premier rang des pays arabes

Selon le classement publié par le site "Insider Monkey", le Koweït est parmi les 20 pays les plus consommateurs d'or au monde, à la 19e place et quatrième parmi les quatre plus grands pays arabes dans l'acquisition d'or au monde, rapporte Al-Rai.

Le site a mentionné que la consommation annuelle d'or du Koweït est de 16,16 tonnes, principalement en raison de l'attrait du pays pour les bijoux en or. La consommation d'or par habitant dans le pays est de 3,8 grammes. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Au cours des trois dernières années, la consommation moyenne d'or au Koweït a atteint 18,9 tonnes métriques en 2022, contre 16,6 tonnes métriques en 2021 et 13 tonnes métriques en 2020.

D'autre part, l'Arabie saoudite se classe au premier rang des pays arabes et au quatrième rang mondial en termes de consommation annuelle moyenne d'or avec 220 tonnes métriques, suivie des Émirats arabes unis au 13e rang mondial avec une consommation moyenne de 39,8 tonnes métriques, puis de l'Égypte au troisième rang dans le monde arabe et 16e mondial avec une consommation moyenne de 31,8 tonnes métriques.