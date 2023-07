Le Hamas salue l'attaque : "Nous louons l'opération de tir contre les forces sionistes à l'est de Qalqilya. Cette action est une réaction naturelle de notre peuple contre l'agression de l'occupation à Jénine et ses crimes contre notre peuple. Les armes des révolutionnaires resteront braquées vers l'occupant et ses colons qui ne jouiront pas de la sécurité sur notre terre", a déclaré le porte-parole de l'organisation terroriste.