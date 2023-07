Israël et les Émirats signent un accord pour développer la coopération industrielle et les investissements

L'accord prévoit des délégations commerciales et des réunions de mise en réseau pour favoriser les liens économiques entre les deux pays

La zone économique de Ras Al Khaimah (RAKEZ) a déclaré avoir franchi une étape importante dans le développement de la coopération économique entre les Émirats arabes unis et Israël en signant un accord stratégique avec l'Association des fabricants d'Israël (MAI), a rapporté le site Trade Arabia.

La MAI est une organisation centenaire qui chapeaute les industriels israéliens, en particulier dans des secteurs tels que la haute technologie, le textile, la mode, la chimie, la pharmacie, l'environnement, l'alimentation, la métallurgie, l'électricité, les infrastructures et les produits de consommation. Actuellement, l'organisation soutient 1 800 membres qui représentent plus de 90 % de la production industrielle totale de l'Etat hébreu. Dans le cadre de ce partenariat, le duo travaillera ensemble pour créer des opportunités d'investissement et d'expansion pour les entreprises industrielles des Émirats arabes unis et d'Israël.

Les deux organisations accueilleront des délégations d'entreprises et organiseront des événements, tels que des séminaires et des ateliers, afin de tenir les industriels informés et de leur offrir des possibilités de mise en réseau.

Amos Ben-Gershom (GPO) Benjamin Netanyahou avec le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël Mohamed al-Khaja le 26 mars 2023.

L'objectif est de stimuler les activités industrielles et de soutenir les communautés d'affaires dans les deux pays, ce qui renforcera leurs liens économiques, a déclaré le directeur général adjoint de la MAI, Advocate Hagai Edri, après avoir signé l'accord avec le responsable des relations avec le gouvernement et les entreprises de Rakez, Yaser Abdulla Al Ahmed.

"Ce partenariat", a-t-il affirmé, "constitue une étape importante vers la création d'opportunités de coopération industrielle significatives pour les membres du groupe israélien aux Émirats arabes unis". "Nous considérons Rakez comme un partenaire stratégique potentiel qui permettra aux industries israéliennes de se développer sur d'autres marchés tout en maintenant leur activité industrielle principale en Israël, d'une manière qui profitera aux deux organisations, à leurs membres et à leurs économies respectives", a-t-il ajouté.

"Il est important que nous prenions des mesures pour améliorer le niveau de coopération entre les Émirats arabes unis et Israël par le biais d'échanges économiques", a affirmé Ramy Jallad, PDG du groupe Rakez. "Nous pensons que notre partenariat avec l'association des fabricants d'Israël créera de nouvelles passerelles permettant aux acteurs industriels des deux pays d'étendre leur présence dans la région", a-t-il conclu.