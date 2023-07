Des espions pakistanais au service de l'Iran repérés en Israël

Noor Darhi, expert en contre-terrorisme, appelle les autorités israéliennes à ouvrir une enquête

Des espions pakistanais, agents de l'Iran, ont été repérés sur le sol israélien, selon une information obtenue par i24NEWS. Noor Dahri, expert en contre-terrorisme, a expliqué que cinq Pakistanais, se sont infiltrés sur le territoire hébreu pendant cinq à sept ans, avec l'aide d'un agent israélien nommé Isaac Moutate.

"On ignore si ce "passeur" est un juif ou un arabe israélien. Mais il a payé 300 ou 400 000 roupies pakistanaises (soit 1328 euros) chacune de ces personnes. Les infiltrés illégaux travaillaient dans le lavage de voitures ou dans l'aide aux personnes âgées", a-t-il précisé. Les cinq hommes sont revenus au Pakistan après cinq ans. "Ils avaient voyagé un peu partout, mais ne sont jamais restés en Europe et ont choisi de se rendre en Israël via la Jordanie. Et on peut se demander pourquoi", a poursuivi l'expert en contre-terrorisme. Quatre d'entre eux étaient détenteurs d'un visa européen pour circuler dans l'espace Schengen.

Noor Dahri s'est également interrogé sur les plans des suspects en Israël et les informations qu'ils avaient pu collecter. "Ils ont réussi à quitter Israël, à se rendre à Dubaï via la Jordanie et puis au Pakistan. Le problème est qu'ils ont traversé la frontière jordanienne sous le nez de l'armée israélienne avec des faux documents fabriqués en Jordanie", a-t-il souligné. "Comment ont-ils pu vivre à Tel-Aviv, ils ne parlent même pas hébreu", a poursuivi l'ex-officier de police qui appelle les autorités à ouvrir une enquête sur Isaac Moutate qui a permis l'entrée des cinq individus.

Selon Noor Dahri, ces cinq personnes sont associées à une organisation religieuse au Pakistan et ont envoyé à leur famille plus de 10 millions de roupies pakistanaises (33191 euros) via Western Union pendant cinq ans.

Le Pakistan abrite la deuxième plus grande population chiite après l'Iran, et la majorité d'entre eux soutiennent la République islamique.

Fin mars, deux Pakistanais de 29 et 27 ans, qui visaient des cibles juives dans le centre d'Athènes, avaient été inculpés et placés en détention provisoire.