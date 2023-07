"Je n'apprends pas à mes enfants à haïr les arabes ni à leur porter atteinte. Ceux qui attisent la propagande contre les Juifs doivent être arrêtés"

"Notre vie est anormale et tout cela doit cesser. Il y a ceux qui veulent mener une vie normale et équilibrée, et il y a ceux qui n'arrêtent pas d'attaquer", a dénoncé Daniella Weiss, l'ancienne maire de la localité de Kedumim en Cisjordanie, frappée ce jeudi par un attentat qui a coûté la vie à un Israélien.

"Je n'apprends pas à mes enfants à haïr les arabes ni à leur porter atteinte. Ceux qui attisent la propagande contre les Juifs et donnent des armes doivent être arrêtés", a martelé l'ancienne maire à i24NEWS. "Il ne s'agit pas simplement de fermer des magasins pour quelques heures ou d'arrêter la circulation pour que les Juifs puissent vivre normalement", a-t-elle ajouté, appelant à un "changement profond" envers la population arabe "jusqu'à ce qu'ils crient vers leurs dirigeants".

"Il ne faut plus avoir pitié de l'ennemi. Quand je rentre chez moi et que je passe par Hawara, mes proches sont surpris que je rentre en bonne santé. Est-ce normal ? Si les Arabes font en sorte que les Juifs vivent de manière anormale, alors il faut renverser cet ordre. L'agresseur doit être puni", a-t-elle poursuivi.

Hillel Maeir/Flash90 Kedumim en Cisjordanie

Daniella Weiss a également pointé du doigt les dirigeants arabes qui "glorifient le terrorisme". "La propagande arabe fait en sorte qu'ils passent à l'acte et tuent tous les jours. Il faut punir les terroristes. Il faut que leur vie cesse d'être normale", a-t-elle conclu. L'attentat de Kedumim, revendiqué par le Hamas, est une "réponse", selon eux, à l’opération israélienne à Jénine plus tôt cette semaine, au cours de laquelle au moins douze terroristes palestiniens ont été tués. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a appelé la communauté internationale à condamner l’Autorité palestinienne après l'attentat. "J’appelle la communauté internationale à condamner l’Autorité palestinienne qui soutient le terrorisme et paie les meurtriers de Juifs", a tweeté M. Cohen en hébreu. "L’État d’Israël continuera à lutter vigoureusement contre le terrorisme", a-t-il assuré.

Depuis le début de l'année, pas moins de 132 attaques terroristes ont été perpétrées en Cisjordanie. Parmi ces attaques, on dénombre 111 fusillades, 13 attentats à l'arme blanche, six à la voiture-bélier et deux à la bombe. 25 Israéliens y ont perdu la vie.