Arabie saoudite : des chirurgiens séparent des jumeaux siamois syriens

Une équipe de chirurgiens saoudiens a séparé jeudi des jumeaux siamois syriens au cours d'une opération de sept heures réalisée à l'hôpital spécialisé pour enfants du roi Abdallah à Riyad.

Bassam et Ihsan, qui ont 32 mois et pèsent environ 19 kg, seraient dans un état stable après l'intervention chirurgicale. Les jumeaux étaient reliés par le bas de la poitrine, l'abdomen, le foie et les intestins.

L'opération s'est déroulée en cinq étapes et a impliqué une équipe de 26 personnes composée notamment de chirurgiens, de spécialistes et de personnel infirmier.

Le Dr Abdullah Al-Rabeeah, conseiller à la Cour royale et superviseur général de l'agence d'aide saoudienne KSrelief, a dirigé l'opération sur les directives du roi Salmane et du prince héritier Mohammed ben Salmane.

L'opération a été rendue d'autant plus complexe que l'un des bébés Ihsan souffrait de malformations cardiaques congénitales majeures et d'une atrophie du développement cérébral, ce qui réduisait ses chances de survie. Al-Rabeeah a souligné que pour sauver la vie de Bassam, l'équipe médicale avait décidé d'effectuer l'opération pour séparer les jumeaux.