Une attaque de drone présumée orchestrée par la coalition menée par les États-Unis dans le nord de la Syrie a tué vendredi un individu affilié à l'État islamique et blessé un civil, selon un groupe paramédical et un observateur du conflit de l'opposition. La Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs, a affirmé que l'homme a trouvé la mort alors qu'il conduisait une moto, et précisé qu'un civil avait été blessé lors de cette attaque.

Rami Abdurrahman, qui dirige l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, a indiqué que l'individu pris pour cible par le drone était un militant en lien avec l'État islamique. L'Observatoire a souligné que l'attaque a eu lieu sur la route reliant la ville d'al-Bab au village de Bazaa.

La coalition emmenée par les États-Unis vise depuis des années des militants associés à Al-Qaïda et à l'EI. En mai, l'armée américaine a annoncé qu'elle enquêtait sur des allégations indiquant qu'elle avait tué un civil lors d'une frappe au début du mois dans le nord-ouest de la Syrie, alors qu'elle visait un haut dirigeant d'Al-Qaïda. Chaque jour, au moins 900 soldats américains Syrie travaillent en coopération avec les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes. Leur mission est d'empêcher un retour de l'EI, qui a envahi l'Irak et la Syrie en 2014, prenant le contrôle de vastes étendues de territoire et visant parfois d'autres groupes militants.

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Drapeau du groupe État islamique (EI) dans la ville d'al-Qaim, dans la province irakienne de l'ouest d'Anbar, près de la frontière syrienne, le 3 novembre 2017

Malgré leur déroute en Syrie en mars 2019, les cellules dormantes de l'EI continuent de perpétrer des attaques mortelles dans le pays ravagé par la guerre, ciblant en majorité les forces gouvernementales syriennes, les membres des FDS et des dirigeants locaux.

Dans une autre région de la Syrie, un accident de la route sur l'itinéraire reliant la ville centrale de Homs à la cité historique de Palmyre a provoqué la mort de 16 personnes, y compris des femmes et des enfants, d'après l'agence de presse d'État SANA. Les corps ont été acheminés vers des hôpitaux de la province centrale de Homs.