La Syrie a annoncé samedi avoir retiré l'accréditation de la BBC, l'accusant de publier des "informations et reportages biaisés", une mesure rare à l'encontre d'un média international dans ce pays déchiré par la guerre.

Cette décision du régime intervient notamment après la diffusion le mois dernier d'un reportage attestant selon le média britannique de "liens directs" entre le commerce d'une amphétamine connue sous le nom de captagon et la famille Assad, ainsi que l'armée syrienne.

"En raison du non-respect par la chaîne des normes professionnelles et de son obstination à fournir des informations et reportages politisés et biaisés", le ministère de l'Information a décidé d'"annuler l'accréditation" des correspondants de la BBC et de la BBC Radio, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Malgré les avertissements répétés" à la chaîne, elle a "continué à diffuser des informations trompeuses basées sur des déclarations (...) d'entités terroristes et hostiles à la Syrie", a accusé le ministère.

"BBC News Arabic fournit un journalisme indépendant et impartial" et s'adresse "à des personnes de tous les horizons politiques pour établir les faits", a réagi un porte-parole de la chaîne britannique. "Nous continuerons à fournir des informations impartiales à nos audiences à travers le monde arabophone", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Depuis son déclenchement en 2011, la guerre civile en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes. De nombreux journalistes étrangers ont quitté le pays à mesure que la guerre s'intensifiait.

Le retrait de l'accréditation des représentants des médias internationaux reste rare à Damas, où les quelques médias étrangers restants ont des correspondants locaux sur place. Le pays se classe 175 sur 180 sur un indice de la liberté de la presse compilé par Reporters sans frontières.