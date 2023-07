Le Koweït va investir plus de 300 milliards de dollars dans l'énergie durable jusqu'en 2040

Le Koweït est prêt à coopérer avec les Emirats Arabes Unis

Le vice-Premier ministre du Koweït, le Dr Saad Al-Barrak, qui est également ministre du Pétrole et ministre d'État aux Affaires économiques et à l'Investissement, a annoncé que son pays allait investir plus de 300 milliards de dollars dans l'énergie durable jusqu'en 2040.

En marge du huitième symposium international de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui s'est tenu à Vienne pendant deux jours, Al-Barrak a déclaré que "le monde a besoin aujourd'hui d'investir 500 milliards de dollars par an dans le domaine de l'énergie, alors qu'il n'a investi que 300 milliards de dollars en 2022."

Il a également appelé à une nouvelle augmentation du volume des investissements sur le marché de l'énergie afin de le protéger des fluctuations de prix et assurer la stabilité de l'économie mondiale.

YASSER AL-ZAYYAT / AFP Koweït

Il a souligné l'importance du rôle joué par le Koweït, membre fondateur de l'OPEP, dans le domaine de l'énergie depuis la fondation de l'organisation le 14 septembre 1960, et sa contribution au renforcement de la stabilité des marchés pétroliers mondiaux. Le Koweït a consenti de nombreux sacrifices pour contrôler et déterminer les niveaux de production en fonction des besoins du marché et empêcher les fluctuations de prix.

Al-Barrak a affirmé que le Koweït était prêt à coopérer avec les Emirats Arabes Unis pour le succès de son accueil de la Conférence des Parties (COP 28), qui est l'événement climatique et environnemental le plus important accueilli par la région qui aura lieu le 30 novembre prochain.