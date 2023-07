La normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite est encore loin, selon Joe Biden

Le président américain a également émis de violentes critiques à l'égard du gouvernement israélien

Lors d'une interview sur CNN diffusée ce dimanche, Joe Biden a déclaré qu'il y avait encore un long chemin à parcourir avant la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. "Nous en sommes encore loin. Il y a encore de nombreux points à discuter", a indiqué le président américain, tout en assurant qu'il y avait "des progrès".

Si selon lui, l'Arabie saoudite n'a pas de réels problèmes avec Israël, il a affirmé que la paix avec Israël "dépendrait de ce qui est exigé du royaume pour parvenir à la normalisation, comme par exemple une alliance sécuritaire entre Riyad, Washington et Jérusalem, mais aussi de ce qu'il peut obtenir en échange, à savoir un programme nucléaire civil".

Les propos du chef de l'Etat interviennent alors que le ministre israélien des Affaires étrangères a récemment fait part de son optimisme face à une prochaine normalisation entre Jérusalem et Riyad.

Interrogé également concernant une prochaine invitation de Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche, après celle du président Herzog, Joe Biden a une nouvelle fois laissé entendre qu'il liait une prochaine venue à Washington du Premier ministre à l'avenir de la réforme judiciaire, et à l'attitude des ministres israéliens d'extrême droite: "Bibi, je pense, essaie de trouver comment il peut résoudre les problèmes posés par sa coalition", ajoutant : "Espérons qu'il continuera à évoluer vers la modération".

S'exprimant au sujet de la coalition israélienne, le locataire de la Maison Blanche a en effet affirmé que certains de ses membres étaient "les plus extrêmes qu'il ait jamais vus" dans l'histoire du pays, pointant notamment la responsabilité de Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir dans les tensions actuelles en Cisjordanie. "Ben Gvir et Smotrich font 'partie du problème' de la volatilité actuelle dans les territoires", a-t-il affirmé.