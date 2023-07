Israël va distribuer des voitures électriques aux Emirats

Le contrat sera renouvelé pour des périodes d'un an si divers objectifs commerciaux sont atteints

Une société de micro-mobilité israélienne a signé un accord de distribution de voitures électriques aux Émirats arabes unis pour des commandes d'environ 1,5 million de dollars sur un an.

L'accord entre Mia Dynamics et Mega Global Group permettra la commercialisation du Mia Four aux Emirats Arabes Unis. Le contrat sera renouvelé pour des périodes d'un an si divers objectifs commerciaux sont atteints.

La signature de l'entente de distribution susmentionnée constitue une augmentation significative de la portée des obligations de l'entreprise pour les 12 prochains mois, qui sont maintenant estimées à au moins 3,5 millions de dollars.

Israël et les Emirats ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 et ont depuis conclu de nombreux partenariats dans des domaines variés.