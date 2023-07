Aucune victime israélienne n'a été rapportée

Un terroriste palestinien a tenté lundi de lancer un engin explosif et a été tué par les forces israéliennes de la Brigade Kafir dans la région de Neve Tsuf en Cisjordanie. "Le terroriste a réussi à lancer une bombe et à tirer plusieurs balles sur les combattants de Tsahal qui l'ont tué. Il n'y a pas de victimes israéliennes", indique une source sécuritaire.

Un poste de contrôle de Tsahal se trouve près du lieu de l'attaque. Les soldats ont identifié un véhicule suspect, l'ont encerclé, puis le terroriste leur a lancé une grenade avant de tirer plusieurs balles en leur direction.

"Il y a quelques minutes, des soldats de Tsahal ont éliminé un terroriste armé qui s'est présenté au poste de contrôle de Neve Tsuf en provenance de Nahaliel. Le terroriste était armé d'une bombe et d'un fusil improvisé et s'est mis à attaquer des soldats et des civils, nos soldats l'ont abattu et l'ont tué, empêchant ainsi une attaque", a déclaré le chef du Conseil de Binyamin, Israel Gantz.

Israël fait face à une recrudescence importante d'attentats contre les civils et les soldats. Les autorités appellent à la vigilance.