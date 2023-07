Tentes du Hezbollah à la frontière israélo-libanaise: les efforts diplomatiques continuent

Le Liban accepterait le retrait de la tente en échange de l'arrêt des travaux israéliens dans le nord de Ghajar

Le chef de la Force intérimaire des Nations unies au Liban a rencontré lundi à Beyrouth le Premier ministre libanais Najib Mikati et le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib et leur a fait part de la demande israélienne de retirer la tente du Hezbollah installées à la frontière israélo-libanaise, à 30 mètres de la ligne bleue, sur le territoire israélien.

ANWAR AMRO / AFP Le Premier ministre libanais Najib Mikati

"Nous voulons que les Israéliens se retirent du nord de Ghajar, qui est un territoire libanais", a répondu M. Bou Habib. Cela signifie que le Liban accepte l'équation - le retrait de la tente du Hezbollah en échange de l'arrêt des travaux israéliens dans le nord de Ghajar. Pour l'Institut d'études sur la sécurité nationale (INSS) israélien, "Peu importe que le Hezbollah agisse par détresse à la lumière de la situation difficile au Liban et cherche à justifier son existence, ou bien qu'il agisse par arrogance et confiance excessive : cette tendance est dangereuse et doit être stoppée".

Pour illustrer ses propos, outre la présence de l'organisation le long de la frontière, et leur volonté renforcée de créer des frictions avec Tsahal, l'institut a listé les provocations récentes du groupe chiite affilié à l'Iran, citant aussi bien les menaces du Hezbollah concernant la question du réservoir de gaz au large du Liban, l'attaque au carrefour de Megiddo et le tir de près de 40 roquettes en territoire israélien pendant la Pâque juive qui, bien qu'effectués par des éléments palestiniens, ont sans doute reçu l'approbation et le soutien logistique du groupe chiite.