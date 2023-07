L'Autorité palestinienne aurait menacé Al-Jazeera pour sa couverture "déséquilibrée"

La menace présumée est apparue après qu'Al-Jazeera a interviewé plusieurs Palestiniens qui ont vivement critiqué l'AP et ses forces de sécurité

L'Autorité palestinienne aurait menacé de prendre des mesures contre la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera pour sa couverture "déséquilibrée" des affaires palestiniennes, en particulier de l'opération militaire israélienne dans le camp de Jénine, a rapporté lundi le JPost.

Cette menace figure dans une lettre envoyée au siège d'Al-Jazeera à Doha par Nabil Abu Rudaineh, le ministre palestinien de l'Information, qui est également le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La lettre, datée du 6 juin 2023, a été publiée dans plusieurs médias arabes, mais n'a été ni confirmée ni infirmée par l'Autorité palestinienne. Certains Palestiniens ont déclaré qu'il s'agissait d'une erreur et que la date aurait dû être le 6 juillet 2023.

La menace présumée est apparue après qu'Al-Jazeera a interviewé plusieurs Palestiniens qui ont vivement critiqué l'Autorité palestinienne et ses forces de sécurité. Un certain nombre de groupes représentant des journalistes palestiniens dans la bande de Gaza ont exprimé leur inquiétude face à cette menace présumée et ont accusé l'Autorité palestinienne d'"incitation" à l'encontre d'Al-Jazeera.

Vendredi dernier, un tireur masqué prétendant parler au nom des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée de la faction du Fatah au pouvoir, a accusé Al-Jazeera de promouvoir la "sédition" parmi les Palestiniens et a menacé de fermer ses bureaux en Cisjordanie.