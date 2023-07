"Notre réponse est que nous voulons qu'Israël se retire du nord du village d'Al-Ajr, qui est considéré comme un territoire libanais"

Selon Beyrouth, la tente du Hezbollah au centre d'un litige avec Israël se trouve en territoire libanais. Ces déclarations ont été faites à l'issue d'une tentative de médiation du commandant de la FINUL auprès du Premier ministre libanais Najib Mikati, en présence du ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib.

"Notre réponse est que nous voulons qu'Israël se retire du nord du village d'Al-Ajr, qui est considéré comme un territoire libanais. Nous avons, pour notre part, enregistré 18 violations israéliennes à la frontière", a indiqué Abdallah Bou Habib.

La présidente du Parlement libanais, Navia Berri, a tenu des propos similaires, affirmant que "la tente était sur le territoire libanais, et que la communauté internationale était tenue d'obliger Israël à respecter la résolution 1701 de l'ONU en se retirant de la zone au nord des villages d'Al-Ajar, Havat Shebaa et Kfarshuva."

Pour le journal libanais "Al-Akhbar", proche du Hezbollah, Israël tente "d'annexer la partie nord de Kfar al-Ajr "dans la région du mont Dov, et alimente la possibilité d'une escalade. Selon lui, le placement de la clôture et des murs de béton autour de ces villages et à l'intérieur du territoire libanais ouvre la possibilité d'un conflit. Il rappelle ainsi qu'un différend similaire concernant la frontière maritime l'année dernière avait failli déclencher des hostilités entre Israël et le Hezbollah.

Il y a deux mois, le groupe chiite pro-iranien a installé une position en territoire israélien, à quelques mètres de la frontière libanaise, sur le mont Dov. Jérusalem a alors entrepris de passer par la voie diplomatique pour régler le litige, demandant à l'ONU et à ses alliés occidentaux d'intervenir. Suite à cela, le Hezbollah a retiré l'une des deux tentes dans lesquelles il avait placé des hommes, tandis que la seconde est encore sur place. La situation à a frontière apparait comme extrêmement volatile alors que des échanges de tirs ont eu lieu dans la zone et que des hommes du Hezbollah ont pénétré en territoire israélien il y a quelques jours.