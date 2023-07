Tensions avec le Liban : l'émissaire du président Biden s'est entretenu avec Netanyahou

Amos Hochstein a été le médiateur entre Israël et le Liban sur la question de l'accord sur la frontière maritime

L'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, a rencontré ce mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi. L'envoyé américain s'est entretenu avec les responsables israéliens des tensions à la frontière avec le Liban et de la question de la normalisation avec l'Arabie saoudite.

M. Hochstein s'est rendu en Arabie saoudite il y a environ deux semaines pour des entretiens sur le sujet. M. Hochstein, qui a été le médiateur entre Israël et le Liban sur la question de l'accord sur la frontière maritime, s'entretient ces jours-ci avec de hauts responsables libanais pour tenter de trouver une solution aux tensions à la frontière autour de la tente placée par le Hezbollah en territoire israélien.

"Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré ce mardi matin à Jérusalem l'envoyé de la Maison Blanche Amos Hochstein. Les questions régionales et les questions liées à la coopération étroite entre les États-Unis et Israël ont été abordées lors de la réunion", a indiqué le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

La semaine dernière, un missile antichar a été lancé depuis le territoire libanais vers Israël et a explosé dans le village de Ghajar, à la frontière. En réponse, l'armée israélienne a lancé des tirs d'artillerie dans la zone, sans faire de victime. Avant les tirs, le Hezbollah avait publié une déclaration dans laquelle il affirmait qu'Israël "prenait le contrôle de la partie libanaise du village" et appelait les autorités et les citoyens libanais à agir, qualifiant l'incident d'"évolution dangereuse".