Le Koweït va imprimer 100 000 exemplaires du Coran en suédois

Le Conseil des ministres du Koweït a décidé d'imprimer et de distribuer 100 000 exemplaires du Coran en langue suédoise afin de promouvoir "la nature tolérante de la foi islamique." Fin juin, un homme avait brûlé un Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm dans un "rassemblement" autorisé par la police suédoise.

Conformément aux instructions du Premier ministre, l'Autorité publique a été chargée d'imprimer et de publier le Coran, ainsi que les enseignements du Prophète et leurs connaissances associées.

Les exemplaires seront distribués en Suède dans le but de diffuser les principes et les valeurs islamiques et de favoriser une coexistence positive entre les individus. L'accent sera mis sur la promotion de l'amour, de la tolérance et de la paix, tout en soulignant les aspects de la miséricorde et en rejetant les sentiments de haine, d'extrémisme et d'intolérance religieuse.

L'ONU a mis en garde mardi contre la prolifération des discours haineux "de toutes sortes" à l'occasion d'un débat urgent organisé au Conseil des droits de l'homme à Genève après l'autodafé du Coran en Suède.

Ce débat avait été demandé par le Pakistan au nom de plusieurs pays de l'Organisation de Coopération Islamique, qui espèrent faire adopter une résolution à ce sujet dans la journée ou dans la semaine.