Syrie : un bénévole des Casques blancs tué par un missile de l'armée (secouristes)

Le secouriste a été tué "alors qu'il inspectait les lieux visés par des tirs d'artillerie des forces du régime au sud-est de la ville d'Atareb"

Un secouriste des Casques blancs a été tué mardi dans le nord de la Syrie par un missile tiré par les forces gouvernementales, qui a visé le véhicule de sauvetage dans lequel il se trouvait, ont annoncé les secouristes et une ONG.

Le secouriste a été tué "alors qu'il inspectait les lieux visés par des tirs d'artillerie des forces du régime au sud-est de la ville d'Atareb", près d'Alep, ont indiqué sur Twitter les Casques blancs. "Il a été victime d'un missile qui a visé délibérément le véhicule de l'équipe de secouristes", ont ajouté ces sauveteurs bénévoles opérant dans les zones rebelles.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-uni qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, a ajouté que le bénévole a été tué par un "missile guidé tiré par les forces du régime".

Omar HAJ KADOUR / AFP Illustration - La ville d'Alep en Syrie

Plus de quatre millions de personnes vivent dans les zones sous contrôle des rebelles dans le nord et le nord-ouest de la Syrie, durement frappées le 6 février par un séisme dont l'épicentre était en Turquie.

Selon l'OSDH, depuis le début de l'année, 243 personnes dont 16 civils ont été tuées dans cette région soumise à un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie après une offensive du régime en mars 2020.

Malgré ces violations répétées et une hausse des bombardements au cours des dernières semaines, le cessez-le-feu est globalement respecté.

La guerre en Syrie, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes. Forts de leur expérience acquise pendant plus de dix ans de guerre civile, les Casques blancs étaient aux premières lignes l'hiver dernier pour porter secours aux victimes du séisme qui a fait des dizaines de milliers de morts en Turquie et en Syrie.