Cisjordanie : Mahmoud Abbas acclamé par la foule à Jénine

Cette visite intervient une semaine après la fin d'une vaste opération de l'armée israélienne dans la localité

Le président de l'Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, est arrivé à Jénine en hélicoptère mercredi midi, pour sa première visite dans la ville de Cisjordanie depuis plusieurs années.

Zain JAAFAR / AFP Le président palestinien Mahmud Abbas (à droite) arrive pour déposer une gerbe de fleurs près des tombes des Palestiniens tués lors de la dernière opération à Jénine

Un déplacement placé sous très haute sécurité, qui intervient une semaine après la fin d'une vaste opération de l'armée israélienne dans la localité, considérée par Jérusalem comme l'épicentre du terrorisme en provenance de Cisjordanie.

Cette visite de Mahmoud Abbas aurait pour but de tenter de reprendre la main à Jénine, alors que le Hamas y est de plus en plus influent. Signe de l'importance de ces enjeux, plusieurs incidents ont été rapportés en amont du déplacement.

L'armée israélienne a ainsi indiqué que les forces de sécurité de l'AP avaient empêché un convoi de véhicules de Tsahal d'entrer à Jénine avant la visite de Mahmoud Abbas, contraignant les blindés à rebrousser chemin.

Zain JAAFAR / AFP La foule accueille Mahmoud Abbas à Jénine

Le vaste déploiement de forces de sécurité palestiniennes en prévision de la visite s'est heurté à l'opposition des membres des organisations terroristes de la ville, qui ont notamment refusé de retirer le drapeau des "Brigades de Jénine" à l'entrée du camp de réfugiés. Des tensions qui ont provoqué l'annulation d'une réunion que Mahmoud Abbas devait tenir avec les chefs des comités palestiniens de la ville.

Le gouverneur de Jénine, Akram Rajoub, a indiqué que la visite inclurait le camp de réfugiés de la localité et son cimetière où le chef de l'AP devrait déposer des couronnes sur les tombes des terroristes, considérés par l'Autorité palestinienne comme des "martyrs".

D'après Azzam Al-Ahmed, membre du Comité central du Fatah, cette visite vise à envoyer un message à Israël selon lequel l'Autorité palestinienne est capable de contrôler le territoire : "La visite à Jénine est un processus de dialogue et de coexistence entre les dirigeants et le peuple palestinien", a-t-il affirmé.

Mahmoud Abbas est accompagné de Majed Faraj, le chef des renseignements généraux palestiniens, et Hussein al-Sheikh, secrétaire général du comité exécutif de l'OLP. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh est également du déplacement.