Trois membres du Hezbollah ciblés par un drone de Tsahal à la frontière israélo-libanaise

Des terroristes du Hezbollah se sont approchés de la barrière frontalière entre le Liban et Israël plus tôt dans la journée de mercredi et ont tenté de saboter la zone de la barrière.

Les forces de Tsahal les ont immédiatement identifiés et ont pris des mesures pour les éloigner à l'aide d'un drone. Les médias arabes ont fait état de trois blessés dans les rangs du Hezbollah.

L'identité des suspects est pour l'heure inconnue. "Tsahal continuera d'agir afin d'empêcher toute violation de la souveraineté de l'État d'Israël et tout dommage à la clôture frontalière", a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) sert de tampon entre le Liban et Israël et opère dans le sud près de la frontière.

