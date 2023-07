Les camps d'été de l'ONU reçoivent plus de 130000 enfants palestiniens

Selon l'UNRWA, 38 % des enfants de Gaza présentent des symptômes de déficience fonctionnelle affectant leur vie quotidienne

Plus de 130 000 garçons et filles palestiniens de Gaza ont rejoint des camps d'été organisés par les Nations unies. Les enfants, y compris ceux qui sont handicapés, participeront à une série d'activités telles que le recyclage, le dessin sportif, l'artisanat et l'apprentissage des langues pendant plus de quatre semaines, a déclaré l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA).

Selon l'agence des Nations unies, 38 % des enfants de Gaza présentent des symptômes de déficience fonctionnelle affectant leur vie quotidienne. L'UNRWA gère 284 écoles à Gaza, qui accueillent au moins 290 000 élèves. "Le plus important, c'est que 130 000 enfants ont la possibilité d'être des enfants, malgré la situation économique et le conflit en cours. Ils peuvent venir aux semaines d'été de l'UNRWA et être des enfants, tout simplement", a déclaré Thomas White, directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza.

AP Photo/Adel Hana

Selon des experts locaux et internationaux, près d'un quart des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza ont besoin d'une aide en matière de santé mentale en raison des nombreux conflits avec Israël depuis 2008. "Je suis venu ici pour me distraire, loin des choses auxquelles j'ai été soumis, comme les guerres et les conflits dont j'ai été témoin. Je ne suis peut-être pas comme les autres enfants (du monde), mais j'essaie de rester positive quoi qu'il arrive", a déclaré Joanna El-Halabi, 13 ans, à Reuters dans une école du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza.

L'activité crée environ 3 000 emplois à court terme pour les jeunes de Gaza, selon l'UNRWA.