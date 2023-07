L'hymne israélien joué pour la 1ère fois en Arabie saoudite

La délégation israélienne est entrée dans le pays via les Émirats arabes unis

L'hynme national israélien "Hatikva" a été joué mardi pour la première fois en Arabie saoudite à l'occasion du championnat EA FIFA 2023 à Riyad. Le drapeau israélien était également présent.

L'équipe israélienne de football esports a atterri en Arabie saoudite vendredi pour la Coupe des Nations FIFAe 2023 ; l'entrée d'une équipe israélienne avec des passeports israéliens en Arabie saoudite était un événement très rare qui ne s'est produit que quelques uniques fois dans le passé.

La délégation israélienne, qui est entrée dans le pays via les Émirats arabes unis, comprend les trois joueurs de l'équipe nationale, Roee Feldman, Yuval Blizovsky et Naseem Elssat, l'entraîneur Erez Gabai, le manager de l'équipe et le chef de la délégation. L'événement se déroulera du 16 au 19 juillet, selon les médias.

Les autorités saoudiennes ont publié une lettre indiquant que tous les participants seraient autorisés à entrer et que l'équipe israélienne n'aurait pas à cacher sa nationalité.

