"Même pendant l'opération à Jénine, Tsahal a identifié des méthodes de combat et de financement iraniennes", a-t-il affirmé.

Lors de sa visite à Bakou ce jeudi, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a évoqué la lutte contre les armes nucléaires de l'Iran et les tentatives de la République islamique de s'implanter au Moyen-Orient.

"L'Iran est au centre de nos priorités sécuritaires. Nous continuerons d'agir autant que nécessaire pour dissuader l'Iran et le Hezbollah et casser les équations", a-t-il affirmé. Le ministre de la Défense a révélé que ces dernières années, l'Iran avait mené une variété d'opérations d'une ampleur sans précédent visant à nuire aux Israéliens et aux Juifs du monde entier. "Nous parlons de plus de 50 attentats terroristes ces dernières années, dont la plupart ont été contrecarrés à la dernière minute", a-t-il ajouté.

Ariel Harmoni / Ministry of Defense Israeli Defense Minister Yoav Gallant (L) meeting with the Azerbaijani President Ilham Aliyev, and other senior defense officials, in Baku, Azerbaijan.

"Grâce à notre système de sécurité, à la coopération étroite avec de nombreux pays et grâce à la compréhension que l'Iran est une menace mondiale - nous avons déjoué ces tentatives et sauvé des vies humaines", a souligné le ministre de la Défense. "Ce combat ne s'arrête pas. il s'agit d'empêcher les armes nucléaires de tomber dans les mains irresponsables et dangereuses de l'Iran", a-t-il poursuivi. "Dans le budget pluriannuel que nous avons récemment signé, nous avons alloué des milliards afin de se préparer à tout moyen d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire militaire", a annoncé le ministre.

"Lors de l'opération à Jénine, nous avons identifié les méthodes de combat de l'Iran"

Le ministre de la Défense a également évoqué l'opération antiterroriste à Jénine. Selon lui, l'armée israélienne a détecté des méthodes de combat iraniennes lors de l'opération : "A Jénine, nous avons détecté une augmentation de la qualité et de l'étendue des moyens de combat, due au financement, à la diffusion des connaissances et des méthodes de l'Iran, afin d'interférer avec la capacité d'Israël à contrôler le territoire. Nous avons prouvé que partout où il y a du terrorisme, nous agissons de manière offensive", a-t-il affirmé.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Des hommes armés palestiniens tirent sur les forces israéliennes lors d'un raid de Tsahal à Jénine, en Cisjordanie

"Lors de notre opération à Jénine, nous avons changé de phase et agi pour faire face aux infrastructures terroristes dans la région", a ajouté le ministre de la Défense. "Maintenant, l'Autorité palestinienne a l'opportunité de faire ce qu'on attend d'elle, cependant - partout où nous devons agir, nous n'hésiterons pas", a-t-il averti.

"La visite renforcera les relations stratégiques"

M. Gallant a décrit sa visite en Azerbaïdjan comme une "avancée significative" pour renforcer les relations entre les deux pays. "J'ai eu trois réunions importantes aujourd'hui avec le président azerbaïdjanais Aliyev, le ministre de la Défense et le ministre de la Protection des frontières", a-t-il conclu.