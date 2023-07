Syrie : l'ONU n'a pas repris son aide humanitaire via le poste-frontière de Bab al-Hawa

L'ONU examine toujours les "modalités" de l'autorisation de Damas d'utiliser ce passage

L'ONU n'a pas repris son aide humanitaire vers le nord-ouest de la Syrie via le poste frontière de Bab al-Hawa, a indiqué vendredi un porte-parole, précisant toujours examiner les "modalités" de l'autorisation de Damas d'utiliser ce passage après l'expiration du mandat de l'ONU.

"Il n'y a pas eu de passage d'aide humanitaire de l'ONU à Bab al-Hawa", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"Nous consultons divers partenaires. Nous regardons les modalités indiquées dans la lettre" des autorités syriennes, a-t-il ajouté. La Syrie a annoncé jeudi autoriser pour six mois l'ONU à utiliser le poste-frontière de Bab al-Hawa, entre la Turquie et la Syrie, pour acheminer une aide humanitaire vitale pour des millions de personnes vivant dans les zones rebelles du nord-ouest du pays.

Cette annonce faisait suite à l'expiration lundi du mandat du mécanisme transfrontalier de l'ONU permettant depuis 2014 d'acheminer cette aide vers les zones rebelles sans autorisation de Damas. La Russie, allié clé de Damas, avait mis mardi son veto à une prolongation de neuf mois du mécanisme.

i24news Stephane Dujarric

La lettre des Syriens précise que le passage de l'aide humanitaire par Bab el-Hawa doit se faire "en pleine coopération et coordination avec le gouvernement".

Elle demande également une supervision par le Comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge arabe syrien et souligne que les Nations unies "ne doivent pas communiquer avec les organisations et groupes terroristes du nord-ouest de la Syrie".

"Ces choses doivent être étudiées avec attention", a noté Stéphane Dujarric, rappelant que l'ONU avait prépositionné de l'aide en Syrie dans l'hypothèse de l'expiration du mandat. "Les principes qui nous guident en Syrie et partout ailleurs sont notre engagement à livrer une aide humanitaire en se basant sur des principes humanitaires de non-ingérence, d'impartialité, etc. C'est la seule façon de distribuer de l'aide humanitaire", a-t-il insisté.