Aide transfrontalière : l'ONU évoque les conditions "inacceptables" de Damas

L'ONU s'inquiète de "conditions inacceptables" posées par Damas pour utiliser le poste-frontière de Bab al-Hawa afin d'acheminer l'aide humanitaire vitale pour des millions d'habitants des zones rebelles du nord-ouest de la Syrie.

Les autorités syriennes ont annoncé jeudi autoriser l'ONU à utiliser pour six mois ce point de passage entre la Turquie et la Syrie mais leur lettre "contient deux conditions inacceptables", estime ce document transmis au Conseil de sécurité vendredi par le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU, qui s'inquiète de l'interdiction imposée de parler à des entités "désignées comme 'terroristes'" et de la "supervision" de ses opérations par d'autres organisations.

L'annonce de la Syrie faisait suite à l'expiration lundi du mandat du mécanisme de l'ONU permettant depuis 2014 le passage de la frontière des convois des Nations unies vers les zones rebelles sans autorisation de Damas. Le Conseil de sécurité a échoué cette semaine à le prolonger, après que la Russie, allié clé de Damas, a opposé son veto à une extension de neuf mois.

L'autorisation du gouvernement syrien "peut être une base pour la conduite légale des opérations humanitaires de l'ONU via le poste frontière de Bab al-Hawa", estime l'OCHA.

Mais alors qu'avec le mécanisme, l'ONU était à la manoeuvre, le régime de Bachar al-Assad, qui jugeait que le mécanisme constituait une violation de sa souveraineté, a posé des conditions.

Parmi les deux conditions jugées "inacceptables" par l'OCHA, "le gouvernement a souligné que les Nations unies ne doivent pas communiquer avec des entités désignées comme 'terroristes'", note le document.

Or, l'ONU et ses partenaires "doivent continuer à échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques pertinents, ce qui est opérationnellement nécessaire pour conduire des opérations humanitaires sûres et sans entraves", estime le Bureau onusien. "Un tel dialogue est indispensable pour obtenir un accès en toute sécurité et au bon moment aux civils dans le besoin."