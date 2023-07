Les Emirats ont eu l'une des croissances les plus rapides en 2022

"Le PIB réel des EAU a augmenté de 7,9 % en 2022, contre 4,4 % en 2021"

La croissance du PIB des Émirats arabes unis s'est accélérée de manière spectaculaire en 2022 en raison d'une reprise importante du PIB non pétrolier et d'une expansion considérable du PIB pétrolier, selon le rapport sur la stabilité financière pour 2022 publié par la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE).

Le rapport note que cela intervient à un moment où l'économie mondiale a connu un ralentissement en 2022, les risques externes restant élevés dans un environnement caractérisé par une inflation plus élevée, un resserrement des conditions financières et des tensions géopolitiques persistantes.

(AP Photo/Kamran Jebreili) Dubaï

Les Émirats arabes unis étaient l'une des économies à la croissance la plus rapide en 2022, stimulée par la suppression de la plupart des restrictions liées à la pandémie, une reprise des voyages mondiaux et des secteurs du tourisme, de l'immobilier, de la construction et de la fabrication, ainsi que des événements mondiaux tels que l'EXPO de Dubaï et la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

"Le PIB réel des EAU a augmenté de 7,9 % en 2022, contre 4,4 % en 2021. Cette croissance est le résultat d'une augmentation de 7,2 % du PIB du secteur non pétrolier et d'une expansion de 9,5 % du PIB du secteur pétrolier, " ajoute le rapport.

Les Emirats et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020, donnant lieu à de nombreux accords et partenariats.