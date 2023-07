Arabie saoudite : les records commerciaux des technologies robotiques augmentent de 52%

La robotique est l'un des secteurs prometteurs du Royaume

Les records commerciaux enregistrés en Arabie saoudite pour les technologies robotiques ont augmenté de 52 % à la fin du deuxième trimestre 2023 pour atteindre 2 344, contre 1 537 records au deuxième trimestre de l'an dernier.

Selon le rapport du secteur des entreprises du ministère du Commerce, Riyad est en tête des villes saoudiennes en ce qui concerne la délivrance de dossiers commerciaux pour le secteur des technologies robotiques, publiant 1 387 dossiers au deuxième trimestre de 2023.

La Mecque a publié 491 enregistrements commerciaux, suivi de la région de l'Est, qui en a publié 269 au cours de la même période.

La robotique est l'un des secteurs prometteurs du Royaume et fait partie des opportunités répertoriées par le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite pour le secteur des entreprises.

Yahav Gamliel/Flash90 Robot

Les autres secteurs d'avenir comprennent également la cybersécurité et l'intelligence artificielle (IA), le secteur des services logistiques, les arts et le divertissement, les voyages, le tourisme et les conférences.

Ces secteurs et d'autres connaissent une croissance record, offrant aux secteurs commerciaux locaux et étrangers des opportunités de développement commercial et d'expansion des partenariats.