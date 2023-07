Le Premier ministre irakien rencontre le président syrien à Damas

Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre irakien dans le pays depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia Al-Sudani s'est rendu ce dimanche dimanche à Damas en Syrie afin de rencontrer le président Bachar al-Assad. Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre irakien dans le pays depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011.

Les deux hommes ont avant tout discuté de la sécurisation de leur frontière commune de 600 km contre différentes menaces incluant le groupe État islamique, ainsi que des moyens de renforcer la coopération pour réduire le trafic de drogue, ont-ils déclaré lors d'une conférence de presse conjointe.

Le Premier ministre irakien a également indiqué que les échanges avaient porté sur la lutte contre la sécheresse dans les deux pays causée par une réduction des précipitations, le changement climatique et la construction de barrages en amont par la Turquie. "Nous devons coopérer pour que chacun obtienne sa juste part d'eau", a déclaré Mohammed Shia Al-Sudani, qui a en outre fait savoir que l'Irak soutenait la levée des sanctions contre la Syrie, mises en place et étendues par les États-Unis et les pays européens depuis 2011.

L'Irak et la Syrie , qui entretiennent des liens économiques, militaires et politiques étroits avec l'Iran, ont maintenu des relations tout au long de la guerre civile syrienne, alors même que d'autres États arabes ont rappelé leurs ambassadeurs présents dans le pays. Bagdad et Damas ont également coopéré dans la lutte contre le groupe État islamique, dont l'influence s'était propagée de l'Irak à la Syrie et qui contrôlait à un moment donné plus d'un tiers des deux pays.

La visite du Premier ministre irakien intervient alors que d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, renouent des relations avec Damas après des années de tensions. La Syrie avait notamment été suspendue de la Ligue arabe en 2011 en raison de la répression brutale par le pouvoir des manifestations, tandis que plusieurs États du Golfe soutenaient l'opposition armée au régime.

Dans une volonté d'apaisement régional, la Syrie a été réadmise dans la Ligue arabe en mai. En échange de ce geste de bonne volonté, les pays de la région cherchent à pousser la Syrie à mettre fin au trafic de Captagon, et à la convaincre d'œuvrer au retour des millions de réfugiés syriens.